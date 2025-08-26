HQ

"Und ich find' es irgendwie lustig. Ich find' es irgendwie traurig. Die Träume, in denen ich sterbe, sind die besten, die ich je hatte".

Die sehr atmosphärische und leicht unheimliche Interpretation des alten Liedes von Tears for Fears von Gary Jules und Michael Andrews hallt in meinem Kopf wider, wenn ich Gears of War: Reloaded starte. Gears of War wird nächstes Jahr 20, was sich völlig absurd anfühlt, es fühlt sich an, als wäre es gestern gewesen, als ich den Trailer zum ersten Mal gesehen habe und mir aufrichtig gewünscht habe, ich könnte mir eine Xbox 360 im Handumdrehen leisten. Gears und ich habe noch eine Rechnung offen und nun kam endlich die Chance, das zu beenden, was ich vor etwa 17-18 Jahren beim ersten Mal nie geschafft habe. Ich habe dann einen langen Weg zurückgelegt, bis zur Schlussphase des fünften Aktes, aber schließlich habe ich aus irgendeinem Grund aufgegeben. Es muss irgendein Teil gewesen sein, das mich verrückt gemacht hat, also habe ich es einfach nie wieder in die Hand genommen, obwohl ich sicherlich über die Jahre gedacht habe, dass ich es irgendwann machen würde. Aber es ist so, wie John Lennon einst sang: "Das Leben ist das, was dir passiert, während du damit beschäftigt bist, andere Pläne zu schmieden".

Es ist das Debüt von Gears of War auf PlayStation nach all den Jahren als exklusiver Titel und ich habe mich sofort in den Kampf gegen die Locust Horde und ihre gnadenlosen Queen Myrrah gestürzt, und ich kann mir ein Lächeln nicht verkneifen, als ich meine ersten stolpernden Schritte mache. Es ist auf jeden Fall ein bisschen so, als wäre ich in die Vergangenheit zurückversetzt worden, als ich in meinem alten Kinderzimmer saß und auf einem dicken und sehr einfachen 14-Zoll-Bildschirm spielte. Seitdem ist unbestreitbar viel passiert, das ist sicher, und ich muss zugeben, dass es sich ein bisschen seltsam anfühlt, Gears auf PlayStation zu spielen, auch wenn ich es absolut begrüße.

General Raam ist zurück, und er ist immer noch ziemlich schlecht gelaunt.

In Bezug auf die grundlegende Mechanik gibt es keine großen Unterschiede zum Original, außer dass es sich etwas geschmeidiger, etwas schneller und etwas moderner anfühlt, aber immer noch erkennbar ist. Die Spielsteuerung scheint auch im Grunde die gleiche zu sein, zumindest von Anfang an, es sei denn, man ändern sie nach seinen eigenen Vorlieben. Auf jeden Fall erkenne ich mich schnell wieder und zum Glück ist das Muskelgedächtnis in meinen Fingern immer noch da, obwohl es schon so lange her ist. Die Bildwiederholfrequenz ist mit stabilen 60 Bildern pro Sekunde normalerweise recht gut, aber wenn sie chaotisch und intensiv wird, neigt sie dazu, etwas zu sinken, was schade, aber nicht katastrophal ist.

Es war sehr schön, Marcus Fenix und Dom Santiago nach all den Jahren wieder zu sehen.

Natürlich müssen wir über die Integration der vielen tollen Features von DualSense sprechen, denn es ist extrem gelungen und macht Gears of War im Jahr 2025 tatsächlich zu einem besseren Spiel auf der PlayStation als auf der Xbox. Es steht außer Frage, dass es unglaublich viel für das Spielerlebnis tut, es fühlt sich dank des haptischen Feedbacks solide an, die Waffen abzufeuern, Marcus Fenix' Schritte fühlen sich genauso schwer an, wie sie aussehen, und das Spalten eines Locust mit der Kettensäge hat sich noch nie so real angefühlt. Auch der Lautsprecher im Controller ist gut integriert, alle Antworten, die man per Funk erhält, gehen über den Controller und das gibt dem ganzen Erlebnis eine weitere Dimension. Aber auch einige Waffengeräusche kommen von hier und es ist vor allem beim Nachladen sehr nützlich. Genau wie im Original kann man die Waffe blitzschnell nachladen, wenn man das Nachladen richtig timet und wenn das Magazin noch 2-3 Kugeln übrig hat, ertönt ein deutliches Klicken aus dem Lautsprecher als kleine Warnung. Wenn das Magazin komplett leer ist und der Nachladevorgang beginnt, gibt es wieder einen Klick vom Controller und auf dieser Grundlage lernt man dann recht schnell, das schnelle Nachladen einfach per Audio zu timen. Normalerweise muss ich in der Ecke nach oben schauen und dann riskieren, den Fokus ein wenig auf den laufenden Kampf zu verlieren, und es kann ziemlich heftig werden, wenn die ekelhaften Locusts mit voller Wucht angreifen. Aber jetzt muss ich nur noch zuhören und dann weiß ich genau, wann ich R1 drücken muss, um einen perfekten schnellen Nachladen durchzuführen. Es dauert eine Weile, bis man den Dreh raus hat, aber wenn man es einmal gemeistert hat, ist es sehr vorteilhaft.

Das PlayStation-Debüt von Mr. Fenix ist zweifellos ein starkes.

Gears of War: Reloaded ist definitiv ein großartig aussehendes Spiel, das ist sicher, aber... Ich bin nicht gerade platt, muss ich zugeben. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie beeindruckt ich war, als das Original herauskam, das damals grafisch wohl das Beste seiner Klasse war. Reloaded legt die Messlatte nicht ganz so hoch, aber die Texturen, die Beleuchtung und die Schatten sehen immer noch sehr gut aus, wobei die Umgebungen im Allgemeinen in einem Gears -Spiel nie besser aussehen, würde ich behaupten. Aber bestimmte Elemente wie zum Beispiel Feuer und Wasser sind an einigen Stellen weniger beeindruckend, vor allem Wasser, das in Bezug auf die Grafik teilweise sehr veraltet aussieht. Wenn ich auf das Original zurückblicke, kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass sich die Gesichter an dieser Stelle persönlicher und ausdrucksstärker anfühlten. Natürlich sehen Marcus und Dom immer noch aus wie sie selbst, ersterer hat sein patentiertes Seelenpflaster und Bandana, aber da ist immer noch etwas, das sich nicht ganz richtig anfühlt. In diesem Fall sind sie ein bisschen zu poliert und ein bisschen ausdruckslos. Marcus hatte im Original ein eher vernarbtes und abgenutztes Gesicht, wo es definitiv offensichtlich war, dass er im Laufe der Jahre viel durchgemacht hatte. Ich finde, das fehlt hier fast gänzlich, ein bisschen so, als hätte er Botox-Injektionen bekommen. Später wird es sicher noch etwas besser, wenn der vierte Akt beginnt, erkenne ich auch Marcus so, wie er früher aussah, aber vorher sieht es oft so aus, als wäre er einfach aus der Dusche gesprungen und hat dann seine Narben und Falten geschminkt.

Hin und wieder bekommen wir ein wenig Grün in den düsteren Landschaften zu sehen. Beachten Sie auch, dass Dom für die Zählung am Boden ist... Wieder.

Es gibt noch mehr Dinge, die nervig sind, auch wenn es in einem ansonsten guten Spiel normalerweise Kleinigkeiten sind. Doch darüber hinaus lässt die künstliche Intelligenz zu wünschen übrig. Mein Team sind nicht gerade gute Köpfe und Dom ist vor allem ein Experte darin, in Schwierigkeiten zu geraten. Erinnert ihr euch an die Kryll ? Lebensbedrohliche, fliegende kleine fledermausähnliche Wesen, die im Schutz der Dunkelheit gnadenlos und effektiv angriffen und im Grunde immer zum sofortigen Tod führten. Unser lieber Dom verirrte sich immer wieder und wurde dann verletzt und steckte an einem dunklen Ort fest, wo es schwierig wurde, ihn zu retten. Ich habe es versucht, aber als ich dort ankam, bekam ich die Kryll über mich und starb. Nach ein paar solcher Pannen habe ich schließlich angefangen, Dom einfach seinem Schicksal zu überlassen, weil er und meine anderen Kameraden die meiste Zeit ärgerlich dumm sind. Aber zu ihrer Verteidigung muss man sagen, dass sie eigentlich gar nicht schlecht sind, wenn es um Feuergefechte geht, also ist es auf diese Weise ziemlich ausgeglichen, denke ich. Die Feinde sind auch nicht viel besser und leider in den meisten Situationen dümmer als ein Stein. Die künstliche Intelligenz scheint seit 2006 keine wirklichen Fortschritte gemacht zu haben, oder vielleicht ist es seit 2015 fairer, da es sich tatsächlich um das Gears of War: Ultimate Edition Remaster handelt, das für die neueste Konsolengeneration ein wenig optimiert wurde.

Gears of War: Reloaded enthält alle Multiplayer-Karten und alle DLCs, die für das Originalspiel veröffentlicht wurden.

Ich kann nichts anderes sagen, als dass Gears of War in vielerlei Hinsicht in Würde gealtert ist und nicht zuletzt ein sehr ehrenvolles und starkes Debüt auf der PlayStation 5 hingelegt hat. Es ist zum größten Teil ein sehr gutes Remaster, da die Kampagne genauso gut ist, wie ich sie vor fast 20 Jahren in Erinnerung habe, wenn auch ein wenig kurz, und die feine Integration von DualSense sorgt dafür, dass es sich tatsächlich besser anfühlt, auf der PlayStation zu spielen als auf der Xbox, ironischerweise. Trotz einiger Mängel ist es schwierig, Gears of War: Reloaded sowohl alten als auch neuen Spielern nicht zu empfehlen, denn es ist immer noch ein unglaubliches Spiel und nicht zuletzt ist es jetzt höchste Zeit für alle eingefleischten PlayStation-Spieler, das Verpasste nachzuholen.