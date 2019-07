Gears 5: Bootcamp-Trailer bringt euch zum Launch in Form

Gears of War reicht bis ins Jahr 2006 zurück, doch nicht jeder Fan hat alle Teile mitgenommen oder kennt daher die vielen Mechaniken des Cover-Shooters. Aus diesem Grund führt The Coalition in Gears 5 einen Bootcamp-Trainingsmodus ein, sobald das Spiel am 10. September für Xbox One und PC erscheint. Die erfahrenen Veteranen unter uns werden die grundlegenden Mechaniken bereits verinnerlicht haben, doch einige Neuigkeiten dürfte es selbst für diese alten Hasen geben. In jedem Fall sehen wir Video einiges an Gameplay, bevor das Spiel offiziell erscheint.

