Gearbox weiterhin interessiert an eigenem Brothers in Arms

Es gab eine Zeit, in der Gearbox das Spiel Brothers in Arms: Furious 4 enthüllte. Der Plan war, die legendäre Kriegsspielreihe unter anderen Bedingungen zurückzubringen, doch daraus wurde nichts. Die Entwicklung war schleppend und wurde letztlich eingestellt, während Gearbox unter anderem Borderlands und später Battleborn erschuf. Der Entwickler zeigt allerdings immer noch Interesse daran, dieses Kapitel eines Tages zurückzubringen. In einem Interview mit WCCFTech sagt der Gearbox-Producer Randy Varnell: "Wir würden [in Brothers in Arms] gerne etwas anderes versuchen." Klingt für uns nicht unbedingt nach einer Zusage, aber zumindest ist das keine generelle Ablehnung. Ob Gearbox die Serie zurückbringen wird?