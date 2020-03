Gearbox Software präsentiert kommende Borderlands 3 Erweiterung

Gaige ist der fünfte spielbare Charakter der dem Borderlands 2-Roster damals als Erweiterung hinzugefügt wurde. Nun kehrt die Mechromancerin für das Borderlands 3 DLC ''Wummen, Liebe und Tentakel: Die Hochzeit von Wainwright & Hammerlock'' zurück. Im Laufe der Erweiterung werden Spieler zusammen mit der reizenden Paige und ihrem Roboterkumpel Deathtrap an einer Hochzeit teilnehmen.

In einem neuen Gameplay-Video, veröffentlicht von Entwicklerstudio Gearbox Software, kriegen wir Gaige und Moze in Aktion zu sehen. Schaut euch das Video unten für einen kleinen Einblick an.

Freut ihr euch bereits auf die Veröffentlichung der Erweiterung am 26. März?