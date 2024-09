Gary Oldman will unbedingt Dumbledore in der neuen Harry Potter-Serie spielen

HQ

Steht uns eine weitere Runde Harry-Potter-Hysterie bevor? Wenn alles gut läuft mit HBO und ihrer geplanten TV-Serienadaption von J.K. Rowlings sieben Büchern, könnte es das durchaus sein. Aber wer wird Harry, Ron, Hermine und all die anderen Charaktere spielen?

Nun, neue Schauspieler zu finden, die die geliebten Charaktere spielen, ist sicherlich keine leichte Aufgabe und etwas, woran HBO zum Zeitpunkt des Schreibens hart arbeitet. Einer der vielen Interessierten ist Gary Oldman, der als kein Geringerer als Albus Dumbledore in Rowlings magische Welt zurückkehren möchte.

In einem Interview mit IndieWire spricht der Harry-Potter-Veteran darüber, wie gerne er die Chance gehabt hätte, die Rolle des mächtigen Zauberers in der Serie zu übernehmen. Er nutzte die Gelegenheit auch, um seinen Frust darüber auszudrücken, dass er nicht genug an den alten Filmen teilnehmen durfte.

"Ich liebe es, Sirius, er war nicht genug dabei. Er tauchte auf und dann ging er durch den Schleier. Ich würde mein Geld darauf verwetten, dass sie eine ganz neue Besetzung von Leuten bekommen, vielleicht könnte ich in ein paar Jahren Dumbledore spielen."

Was erhoffst du dir von der Harry-Potter-Reihe und könntest du dir Gary Oldman als Dumbledore vorstellen?