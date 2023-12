Gary Oldman kritisiert seine Leistung in Harry Potter: "Ich war mittelmäßig"

HQ

Im krassen Gegensatz zu dem, was viele Fans behaupten würden, war Gary Oldman anscheinend nie besonders glücklich mit seiner Leistung in den Harry-Potter-Filmen. Der heute 65-jährige Schauspieler verriet dies kürzlich in einem Interview, wofür er sich selbst die Schuld gibt, da er die Bücher nicht gelesen und nie ganz verstanden hat, was mit seiner Figur passieren würde.

"Ich denke, meine Arbeit ist mittelmäßig. Vielleicht, wenn ich die Bücher wie Alan Rickman gelesen hätte, wenn ich der Zeit voraus gewesen wäre, wenn ich gewusst hätte, was auf mich zukommt, glaube ich ehrlich gesagt, dass ich es anders gespielt hätte."

Oldman fuhr dann fort zu beschreiben, dass er normalerweise sehr selbstkritisch ist.

"Es ist wie bei allem, wenn ich mich selbst in etwas beobachten und sagen würde: 'Mein Gott, ich bin unglaublich', wäre das ein sehr trauriger Tag, weil du das nächste Ding besser machen willst."

Die Harry-Potter-Diskussion beginnt nach 11 Minuten im folgenden Clip.

Was hältst du von Oldman in Harry Potter und hättest du lieber jemand anderen in der Rolle des Sirius gesehen?