Garfield Kart: Furious Racing erscheint im November

Mario Kart 8 Deluxe und Crash Team Racing Nitro-Fueled sind aktuell die Top Kandidaten wenn es um Kart Racer geht. Microids und Paws, Inc. schicken ebenfalls einen Kandidaten ins Rennen und enthüllen, dass ihr Spiel Garfield Kart: Furious Racing am 7. November auf dem PC, der PS4, Switch und Xbox One erscheint. Amerika kriegt hierbei zwei Tage früher Zugang zum Spiel als Europa.

In dem Spiel könnt ihr als namensgebenden Garfield oder auch als Jon, Odie und viele weitere Charaktere im Rennen antreten. Jeder Charakter besitzt seinen eigenen anpassbaren Kart inklusive persönlichem Fahrstil. Um erfolgreich zu sein müssen wir ''harte Kurven meistern'' und können uns an einer Auswahl von Bonus Items und Abkürzungen bedienen. Im Grand Prix, Single Race oder auch Time Trial können wir jede Hilfe gebrauchen.

Insgesamt 16 Strecken werden zur Verfügung stehen, darunter auch Palerock Lake und die Pastacosi Factory. Natürlich wird auch Garfield's Lieblingsericht, Lasagne, im Spiel enthalten sein. Online-Rennen können bis zu acht Spieler beinhalten, zusätzlich besteht die Möglichkeit mit vier Spielern im Splitscreen zu spielen. Switch-Besitzer können die lokale kabellose Verbindung nutzen und mit bis zu acht Spielern zusammen spielen.

Freut ihr euch darauf gemeinsam mit Garfield und seinen Freunden die Rennen anzutreten?