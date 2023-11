HQ

Es ist erst ein paar Monate her, dass Pinocchio eine neue Adaption in Lies of P erhielt, und jetzt wurde eine andere beliebte Geschichte in etwas verwandelt, das weit von dem entfernt ist, was wir gewohnt sind. In Gangs of Sherwood werden Robin, Marian, Tuck und Little John in eine Welt versetzt, die eine Art Kombination aus Fantasy und Technologie ist. Orte und Charaktere sind vertraut, zumindest den Namen, und es ist ein Abenteuer, das sowohl alleine als auch mit drei anderen Personen gespielt werden kann, was definitiv vorzuziehen ist.

Das Abenteuer fühlt sich, zumindest am Anfang, etwas billig und gestelzt in der Ausführung an. Es hat eine ziemliche Brillanz in der Art und Weise, wie es aussieht, funktioniert und sich anfühlt, bietet aber hässliche Charaktermodelle mit unausgegorener Lippensynchronisation, die nicht sofort einen guten ersten Eindruck hinterlassen. Wenn ich im Sherwood-Wald losgelassen werde und mich in die Kavalkade der Action stürzen kann, fühlt es sich aber etwas besser an. Die Umgebungen sind sehr nett und erweisen sich im Laufe des Abenteuers als abwechslungsreich. Alles läuft gut, was das Image-Update angeht, auch wenn viel los ist und es auch ziemlich viel Spaß macht. Den Visuals gelingt es oft, eine gute Atmosphäre zu schaffen, die manchmal ein bisschen Fable Vibes gibt und auch wenn der Mix ziemlich breit ist, passt alles zusammen. Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass die Gebiete des Spiels etwas mehr zu erkunden bieten, denn es wäre schön, etwas zu haben, für das man abseits der ausgetretenen Pfade wandern möchte.

Die Kämpfe können oft ziemlich chaotisch werden, aber gut fließen.

Chaos ist vor allem etwas, worum es hier hauptsächlich geht. Es gibt eine Menge Horror von verschiedenen Köpfen in der Stadt, und Nottingham und seine Umgebung scheinen ständig in Flammen zu stehen und überall herrscht Elend, wo die Helden hingehen. Ein Glück also, dass Robin und seine Bande einziehen, um zu versuchen, den Tag zu retten, wie die fröhliche Rebellenbande, die sie sind und immer waren.

Werbung:

Jede Runde beginnt damit, dass du deinen Charakter auswählst, und der Hauptunterschied besteht in der Art der Angriffe, die er ausführt, also geht es darum, auszuprobieren, was am besten zu dir passt. Seid ihr mehrere, könnt ihr demokratisch entscheiden, wer welche Aufgabe schultert. Natürlich hat Robin seinen treuen Bogen, während Marian mit einem Schwert kämpft. Bruder Tuck schwingt einen großen Stab, der auch das Leben zurückbringen kann, und dieser nicht ganz so kleine John ist das Kraftpaket der Bande.

Die Charaktermodelle sind nicht viel, worüber man sabbern könnte.

Uns werden lineare Levels angeboten, die leicht zu durchlaufen sind. Ein Umweg kann zu einer Schatztruhe führen, aber in der Regel geht es nur darum, einen Vorsprung oder einen versteckten Gang zu finden. Ansonsten läuft man meist leicht vorwärts, ist aber auch mit einem hinteren Haken ausgestattet, um Vorsprünge zu erklimmen. In klassischer Design-Manier verlässt man sich oft auf Tarnung, wenn es an der Zeit ist, Feinde zu beseitigen, wenn sich ein offeneres Gebiet bietet, und es gibt auch Zeiten, in denen man die Umgebung nutzen kann, um den Feinden auf seinem Weg Schaden zuzufügen.

Es gibt keine unmittelbaren Gameplay-Überraschungen, selbst wenn du versuchst, ein wenig Missionsgefühl durch Objekte in der Nähe zu erzeugen, die zerstört werden müssen, oder wenn du einen Wagen mit Sprengstoff zum Ziel bringen musst. Es gibt auch einige optionale Dinge, die du in den Umgebungen sammeln kannst, wenn du diese jagen möchtest, um die Spielzeit ein wenig zu verlängern.

Werbung:

Der Spielfluss aller Kämpfe ist eines der absoluten Highlights. Du wechselst sanft zwischen verschiedenen Arten von Angriffen, bei denen du dich entweder im Nahkampf versuchst oder auf Distanz bleibst. Hier gibt es auch eine Reihe von Spezialangriffen, die die Gesundheit des Gegners schnell senken können. Marian hat zum Beispiel einen Angriff, bei dem man Dolche wirft und dann eine Kombo aufbauen und sie dann loslassen kann, um auf diese Weise einen guten Teil des Lebens des Gegners auszuschalten. Die Angriffe der Helden tun im Grunde dasselbe, aber es macht immer noch Spaß, einen neuen zu wählen und ein Level auf eine etwas andere Art und Weise zu erleben als beim letzten Mal.

Einige der Umgebungen sind jedoch ziemlich schick.

Nach jedem Kampf gegen einen Haufen Bösewichte werden die eigenen Bemühungen in einem kleinen Ranglistensystem bewertet und Belohnungen in Form von Gold vergeben, bevor es an der Zeit ist, zum Ende des Levels überzugehen. Dort wartet ein etwas stärkerer Boss, der auch das Highlight bietet, wenn es darum geht, geschickt auszuweichen, Lücken zu suchen und alle Fähigkeiten einzusetzen. Zwischen all diesen Missionen landet man dann im Hauptquartier; eine gemütliche kleine Kirche im Sherwood-Wald und hier kannst du aufrüsten und neue Fähigkeiten kaufen, bevor du das Abenteuer fortsetzt. Das Tempo wird die ganze Zeit hoch gehalten und es wird selten langweilig für diejenigen, die vor allem ein Spiel bevorzugen, bei dem hohes Tempo und Action im Mittelpunkt stehen.

Auch wenn Gangs of Sherwood ein bisschen einfach aussieht, oder eher nicht wirklich mit den technischen großen Spielen verglichen werden kann, denke ich dennoch, dass dies etwas bietet, von dem ich denke, dass einige Spieler es vermissen werden, und es ist eine Gelegenheit, gemeinsam Spaß zu haben. Das bietet an sich natürlich nicht viel Tiefe und die Levels sind recht schnell durchgespielt und es ist auch nicht sehr umfangreich. Aber ich denke, der Koop-Aspekt und die ganze Action sind gut genug, um das Spiel unterhaltsam zu machen. Es ist einfach, mit anderen in eine Gruppe zu springen, obwohl es eine Schande ist, dass Gangs of Sherwood kein Crossplay zwischen den verschiedenen Konsolen unterstützt.

Wenn sich ein Studio gezwungen fühlt, ein Stealth-Action-Spiel im Stil von Thief II mit Robin Hood in der Hauptrolle zu entwickeln, werde ich mich gerne in die Kickstarter-Warteschlange einreihen.

Ich finde, die Entwickler haben sich ein ziemlich gutes Konzept ausgedacht, auch wenn die Interpretation von Robin Hood im Grunde nur eine Vorlage für verschiedene Namen und Orte ist. Das Abenteuer könnte genauso gut mit etwas funktionieren, das du selbst entworfen hast, obwohl der Streit über das, was wir wissen, ein wenig amüsant ist. Ich schätze auch viele der Umgebungen. Vor allem die Natur fühlt sich visuell deutlich angenehmer an als die Städte und Minen, die Sie besuchen. Vor allem aber sollte die Möglichkeit, das Abenteuer gemeinsam mit anderen zu spielen, auf jeden Fall hervorgehoben werden und allein diese Tatsache gibt tatsächlich einen Extrapunkt in der Bewertung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es sich um ein Spiel handelt, bei dem die leicht grob behauenen Oberflächen in hohem Maße poliert werden mussten, damit dies auf ein höheres Niveau gehoben werden konnte. Das Fundament und die Ideen, die Sie hier haben, sind absolut gut, aber die Ausführung ist etwas zu einfach. Vor allem füllt es eine Lücke in Bezug auf diese Art von kooperativem Spiel und wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie nach so etwas gesucht haben, dann kann Gangs of Sherwood definitiv Ihre Zeit wert sein.