Gaming-Momente, die uns schockiert haben: Teil 4

Die Vogelscheuche schlägt zu und scheint uns in Batman: Arkham Asylum unglaublich zu erschrecken

Es gibt ein paar Gameplay-Elemente, die herausstechen, Elemente, die man fast als ein Ass im Tennis beschreiben kann, bei dem der Ball auf dich zufliegt, die vierte Wand durchdringt, sowohl Zeit als auch Raum zerquetscht und dich mit dem Kinn auf dem Boden zurücklässt. Der Bosskampf mit Psycho Mantis in Metal Gear Solid ist ein solcher Moment, und Jonathan "Scarecrow" Crane mit seinem halluzinogenen, in der Luft schwebenden Neurotoxin, das in Rocksteady s erstem Spiel über Batman Angst und Schrecken auslöst, ist eine ähnliche Erfahrung.

Als ich, der Spieler, auf die Intensivstation von Arkham Asylum zurückkehre, höre ich ein keuchendes Geräusch durch die Klimaanlage, Batman fängt an zu husten und... Das Bild im Spiel stürzt ein. Ich fliege von der Couch, während mein Fernseher vor mir einem zerbrochenen Bild aus vergangenen Zeiten gleicht, verzerrte Artefakte reihen sich ab und füllen den Bildschirm, während ein hoher Ton aufsteigt und mein Soundsystem durchschneidet und das Spiel abschaltet. Alles wird schwarz. Ist meine Spielekonsole durchgebrannt? Ist mein Fernseher in Ordnung? Ich habe in meiner Karriere noch nie einen so aggressiven Hardware-Absturz erlebt und ich habe im Laufe der Jahre einige Spiele gespielt. Es ist gut, dass ich eine Hausratversicherung habe, denn weder mein erster Full-HD-Fernseher noch die PlayStation 3 waren kostenlos.

Das Spiel startet glücklicherweise vor meinen Augen neu. Eine Erleichterung in diesem Zusammenhang, aber ich ärgere mich merklich, wenn ich nach dem Absturz höchstwahrscheinlich einen längeren Teil des Spiels noch einmal spielen muss. Das Intro zum Spiel ist erkennbar. oder? Der Bildschirm stört ständig, es sieht nicht richtig aus und ich fange an, nach der Nummer meiner Versicherungsgesellschaft zu suchen... aber bald merke ich, dass das Intro des Spiels nicht das gleiche ist, das ich schon so oft gesehen habe, es ist etwas anderes. Die Rollen in der Videosequenz sind vertauscht. Der Joker fährt nun meinen Batmobile mit einem verrückten Batman als Beifahrer auf Arkham Asylum zu, um mich in die psychiatrische Klinik einzuchecken, in der das Spiel stattfindet. Alles, was gerade in meiner Wohnung passiert ist, ist Teil des Spiels. Eine gut ausgeführte und höchst bewusste Methode, um den Spieler in seinem sicheren Raum durch Manipulation des Spiels zu erschrecken, thematisch serviert durch das Horrorgift, das hinter Scarecrow steckt. Ich glaube nicht, dass ich Scarecrow dafür jemals verzeihen werde, aber ich applaudiere Rocksteady für einen gut ausgeführten Trick, der außergewöhnlich ist.

Die Gesetze der Physik in Half-Life 2

Ich habe hauptsächlich alles gesehen, was sich um die lang erwartete Fortsetzung von Valve drehte, die vor der Veröffentlichung verfügbar war. Durchgesickerte Aufnahmen von Tech-Demos, frühe Screenshots einer Wasserschlange, die es nie in das Endprodukt geschafft haben, die Liste geht weiter. Das Spiel versprach ein noch nie dagewesenes Physiksystem, das zum Beispiel von Kugeln durchbohrte Fensterscheiben je nach Eintrittswinkel auf unterschiedliche Weise zum Einsturz bringen konnte, oder Objekte im Wasser, die sowohl die Viskosität als auch den Auftrieb berücksichtigten.

Willkommen in City 17. Ich steige aus dem Zug, der eine Hommage an das Original darstellt. Ein autoritärer Soldat mit Schutzmaske wirft eine Dose um und bittet mich, sie aufzuheben, was ich auch tue und in den Mülleimer werfe, aber die Dose kollidiert mit dem Rand, prallt ab und rollt neben den Mülleimer. Ich lächle. Ich hebe die Dose wieder auf und werfe sie auf den Soldaten, der wütend wird und anfängt, mich mit einem Schlagstock zu verfolgen. Ich mache ein Chaos in Dr. Kleiners Labor und richte den ganzen Ort mit teuren Geräten um, mit denen ich laut Wissenschaftler gereizt vorsichtig umgehen soll. Viele der Rätsel, denen ich im Laufe des Spiels gegenüberstehe, berücksichtigen die Gesetze der Physik auf eine Weise, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Dann kommt die Bombe, das Vorzeigewerkzeug des Spiels wird vorgestellt und wird auf der bevorstehenden Reise zu meiner ersten Wahl: Der Gravity Gun.

Diese selbstgemachte Waffe ermöglicht es mir, Gegenstände aufzuheben, aber auch mit voller Wucht wegzuschießen. Ich riss Elemente von den Wänden, als ich von den Combine in einem heruntergekommenen Haus gejagt wurde, und das automatische Feuer in meine Richtung prallte von meinem neu gefundenen Schutzschild ab, den ich dann auf den Combine Soldaten abfeuerte, wobei ich wahrscheinlich jeden Knochen in seinem Körper brach, als der Soldat nun die Treppe hinunterrollte. Nur deine Vorstellungskraft setzt den Objekten in deiner Umgebung Grenzen, die heute als tödliche Waffen, aber auch als fantasievolle Treppen gelten, die es dir ermöglichen, neue Höhen zu erreichen. Rostige Sägeblätter in Ravenholm spalteten Zombies in zwei Hälften, Farbdosen gegen Kopfkrabben tränkten sie nicht nur in Farbe, sondern schlugen durch die stumpfe Wucht auch die winzigen Parasiten aus, deren Stacheldraht-Tentakel verrückt spielten, als sie gegen die Wand prallten. Ohne die Physik im Spiel wäre es höchstwahrscheinlich eine fantastische Fortsetzung eines der besten Ego-Shooter der Welt geworden, aber es wäre nicht annähernd das gleiche Spiel geworden, an das wir uns erinnern und das wir bis heute lieben. Eine geradezu bahnbrechende Anwendung und Einbeziehung von Physik fügte einem Spiel Dimensionen und Ebenen hinzu, die es in unserem Hobby noch nie zuvor gegeben hatte.

Nostalgie-Trip und Kampf der Giganten in Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots

Zu meiner Überraschung spiele ich plötzlich das erste Metal Gear Solid in der Originalgrafik von 1998, wache aber schockiert auf, als Snake realisiert, dass er diesen Traum wieder erlebt hat. Otacon fliegt Old Snake per Hubschrauber zu demselben Atommaterial-Entsorgungslager, das wir im Eröffnungsfilm der Spionageserie kennengelernt haben, ein Ort, an den wir zurückgekehrt sind, da die Jagd nach Liquid Ocelot zu Ende geht. Als ich mich auf den erfrorenen Hubschrauberlandeplatz schleiche, der in Metal Gear Solid als Tutorial diente und das ich gerade in einer Traumsequenz neu erlebt habe, beginnt The Best is Yet to Come zu spielen, derselbe melancholische Musiktitel aus dem Abspann des ersten Spiels, durchsetzt mit originellen Dialogen, die sowohl im Hintergrund als auch in meinem und Snake Kopf leise widerhallen. "Eine Hind-D., was macht hier ein russischer Kampfhubschrauber?" Ich bin in Erinnerungen gebadet und nehme absichtlich einen kalten Schluck nach dem anderen von altem Wasser, das mich in Wellen trifft - alles akribisch und detailliert nachgebildet und fast ein interaktives Museum zu dem Spiel, mit dem Hideo Kojimas Karriere wirklich gestartet wurde. Es fühlt sich an, als würde man nach Hause kommen. Die Raben, die der Schamane Vulcan Raven in der Schlacht vor 10 Jahren zurückgelassen hat, sitzen am Geländer des Panzerhangars. Der Korridor, der zu Otacons Bürolandschaft führt, wo Gray Fox die Wände mit einem halben Zug Söldner verziert haben, ist mit dem getrockneten Blut einer vergangenen Zeit geschmückt. Aber wie der Track, der meinen Auftritt begleitete, kommt das Beste erst noch.

Unten in der Höhle, in der sich der Leichnam von Metal Gear Rex befindet, beginnt eine blutige Schlacht, aus der Snake und Raiden als Sieger gegen Vamp hervorgehen. Snake nimmt das Cockpit von Metal Gear Rex, der wandelnden Massenvernichtungswaffe, der wir einst gegenüberstanden, und flieht von der Basis, die an die Jeep-Sequenz erinnert, als wir das letzte Mal hier waren. Der Ort bricht hinter uns zusammen, als wir uns dem Licht im Tunnel nähern... Metal Gear Ray von Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty bricht die Oberflächenspannung des Meeres und erscheint an Land als dämonischer Delfin, Ray, der entworfen wurde, um Rex außer Gefecht zu setzen. Aus dem Lautsprechersystem brüllt Liquid: "Bruder! Es ist noch nicht vorbei! Noch nicht." Was sich als nächstes entfaltet, ist eine direkte Hommage an Godzilla, mit zwei wütenden und mechanischen Kaijus, die gegeneinander antreten. Die beiden Bestien brüllen wie Raubtiere im Kampf um das Überleben des Stärkeren, mit Raketen heulen, Maschinengewehren rattern und Klauen, die aneinander kratzen. Als die nächste Phase des letzten Kampfes zwischen Snake und Liquid aus der Sicht von 2D auf dem Rücken eines entführten Arsenal Gear beginnt, der jetzt als Outer Haven bezeichnet wird - nun, dann sehe ich eine Schlacht zwischen Akira Kurosawa und Sergio Leone, die sich in der CQC-Schlacht abspielt. Kojima verbindet das Ganze mit stilistischen Einflüssen im Crescendo des Spiels, das so hochoktanig und verblüffend ist, dass es Jerry Bruckheimers gesammelte Werke wie Fraggle Rock aussehen lässt. Der Wahnsinn und das Vermächtnis, das im letzten Kapitel des Spiels bewahrt wird, bricht alle Normen, bei denen das Fehlen von Geschwindigkeitsbegrenzungen meinerseits noch nicht übertroffen wurde.

