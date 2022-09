Gamestop Kindertagesstätte ist echt und macht Mitarbeiter wütend

HQ

Gamestop liegt im Sterben, und das schon seit Jahren. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass diese Läden nicht mehr lange hier sein werden, da die Leute ihre Spiele normalerweise entweder digital bekommen oder online kaufen.

Einige Gamestops sind immer noch im Geschäft, aber die Leute benutzen sie nicht unbedingt, um Spiele zu kaufen. Die sogenannte "GameStop Daycare" ist eine Sache, und sie macht die Mitarbeiter von Gamestop wütend. Im Allgemeinen interessieren sich Kinder für Videospiele, und Gamestop ist einer der letzten Orte, an denen Sie sie in Aktion sehen können, während Sie sich in der Öffentlichkeit wundern. Jetzt scheint es, dass immer mehr Eltern ihre Kinder einfach zu Gamestop bringen und dann einige Besorgungen machen.

Kotaku erhielt eine E-Mail von einem Mitarbeiter von Gamestop, in der er sagte, dass die Nutzung ihres Geschäfts als Kindertagesstätte nicht in Ordnung sei.

"Ja, viele von uns haben es satt, dass Eltern denken, dass sie ihre Kinder einfach in unsere Obhut werfen können, während sie einkaufen gehen. Zum Beispiel, wenn Sie Ihr Kind irgendwo lassen, während Sie einkaufen, dann lassen Sie es zu Hause mit einem Babysitter. Ihre Kinder sind nicht unser Problem. Wir haben schon genug zu tun."

Seit einiger Zeit schütten Mitarbeiter von Gamestop ihr Herz auf Reddit zu diesem Thema, also ja: Gamestop Kindertagesstätte ist jetzt wirklich eine Sache.

"Buchstäblich hatte eine Mutter, die hereinkam [und] fragte: 'Haben sie sich benommen?', nachdem sie ihre Kinder hier gelassen hatte. Aber wie in echt? Was zum Teufel."

Vielleicht könnte dies ein neues Unternehmen für Gamestop sein: das Anbieten von Kindertagesstätten für vielbeschäftigte Eltern, um auf ihre Kinder aufzupassen? Hinterlassen Sie unten Ihre Kommentare.

Danke, Kotaku