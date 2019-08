Gamescom-Trailer von Greedfall zeigt Verbündete

Der Inside-Xbox-Stream von Microsoft hat in einem neuen Video einen genaueren Blick auf die NPC-Optionen von Spiders' kommendem Rollenspiel Greedfall geworfen. Es ging darin konkret um die Gefährten, die wir mit auf unsere Reisen nehmen können - wir müssen die geheimnisvolle Insel nämlich nicht im Alleingang erkunden.

Unsere Verbündeten haben individuelle Stärken und Schwächen, die sich im Verlauf unseres Abenteuers ausbauen lassen. Die Charaktere werden sich auch in Dialogoptionen einschalten und basierend auf unseren getroffenen Entscheidungen mit uns interagieren. Natürlich besitzt jede Spielfigur ihre eigene Persönlichkeit, Motivation, eine einzigartige Hintergrundgeschichte und spezielle Bedürfnisse.

Dass es in Greedfall verschiedene Fraktionen geben wird, wissen wir bereits, doch dass man sich mit fähigen Mitstreitern zusammentun darf, ist eine angenehme Überraschung für uns gewesen. Das Fantasy-Rollenspiel erscheint am 10. September auf PC, PS4 und Xbox One, in ein paar Wochen dürfen wir uns das Gefährten-System also noch genauer ansehen.

