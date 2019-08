Gamescom-Trailer: Ein Tag in Shenmue 3

YS Net und Deep Silver bereiten sich auf die Veröffentlichung von Shenmue 3 für PC und PS4 vor, der Titel erscheint ja am 19. November. Gestern haben sie uns anlässlich der Gamescom-Feierlichkeiten einen neuen Trailer für das Spiel präsentiert, den ihr unten sehen könnt. Darin sehen wir einige der Dinge, die ihr im Spiel anstellen könnt, wie sich mit Charakteren unterhalten, Lebensmittel essen und ein Besuch in der Spielhalle. Zahlreiche Kämpfe auf der offenen Straße sind natürlich ebenfalls ein Bestandteil, schließlich sind wir ein "Kampfkünstler, der an seine Grenzen geht", meint der Entwickler.

