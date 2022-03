Gamescom 2022 ruft Besucher physisch in Köln zusammen

HQ

Die Gamescom wird in diesem Jahr wieder ihre Pforten öffnen, um Videospielfans und Fachbesucher aus aller Welt vom 24. bis zum 28. August in den Kölner Messehallen der Koelnmesse zu begrüßen. Das Event vereint einen Geschäftsbereich und Messehallen in sich, in denen Aussteller ihre kommenden Spiele präsentieren werden. Die Bereiche Cosplay, Indie und Retro werden ebenfalls platziert, sodass die Communities wieder zusammenkommen können.

Damit die Messe nicht zu überlaufen ist, reduzieren die Veranstalter die Anzahl der Eintrittskarten eigenen Aussagen zufolge. Bei der Verteilung der Standorte werde auf die Einhaltung breiter Gänge geachtet und Warteschlangen sollen digitalisiert werden. Die bestehenden Online-Angebote aus den letzten Jahren, darunter auch der Livestream „Gamescom Opening Night Live" mit Geoff Keighley, kehren 2022 wieder zurück.

In diesem Jahr möchten die Organisatoren dafür sorgen, dass die Gamescom ein „klimafreundliches Event" wird. Das Unternehmen Climatepartner soll sicherstellen, dass die CO2-Bilanz am Ende des Tages ein positives Signal sendet. Der CO2-Ausgleich durch die finanzielle Unterstützung von Klimaschutzprojekten in Brasilien und Nigeria, sowie die langfristige Reduzierung der CO2-Emissionen sollen die selbstgesteckten Ziele verwirklichen. Aussteller können ebenfalls einen finanziellen Beitrag leisten, um ihr Gewissen zu bereinigen. Besuchern steht dafür ein spezielles Ticket zur Verfügung, das überschüssige Einnahmen in die Aufforstung eines Waldstücks steckt.