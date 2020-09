Am Abend bestätigte Microsoft die neuen Spiele, auf die Xbox-Gold-Abonnenten in den kommenden Wochen im Zuge der sogenannten "Games with Gold"-Aktion zugreifen dürfen. Im Austausch für die monatliche Zahlung der Online-Mitgliedschaft dürfen die Kunden eine überschaubare Sammlung von Spielen nutzen. Diese ziemlich bescheidene Auswahl bekommt ihr, wenn ihr das Pflicht-Abo für Online-Spiele nutzt:



Slayaway Camp: Butcher's Cut - vom 1. bis zum 31. Oktober auf Xbox One

Maid of Sker - vom 16. Oktober bis zum 15. November auf Xbox One

Sphinx und die verfluchte Mumie - vom 1. bis zum 15. Oktober auf Xbox One & Xbox 360

Costume Quest - vom 16. bis zum 31. Oktober auf Xbox One & Xbox 360