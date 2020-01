Games with Gold: Diese Spiele bekommen Abonnenten im Februar

Wir bereiten uns auf den zweiten Monat des Jahres 2020 und den dazugehörigen Spielen vor, während Microsoft Abonnenten von Xbox Live weitere Spiele zur Verfügung stellt. Gestern Abend kündigte das Unternehmen an, dass sich aktive Mitglieder von Xbox Live Gold im Februar auf vier weitere Titel freuen dürfen, die sie ohne zusätzliche Kosten herunterladen dürfen. Dazu gehören TT Isle of Man: Ride on the Edge, Call of Cthulhu, Fable Heroes und Star Wars Battlefront.

Werdet ihr eines dieser Games ausprobieren?