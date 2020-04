Games kaufen und COVID-19 bekämpfen

Die Videospielbranche veranstaltet gerade Frühjahrsputz, was gemeinhin mit verschiedenen Verkaufsaktionen gekoppelt wird. Weil viele Menschen in Anbetracht der gefährlichen weltweiten Gesundheitslage aktuell verständlicherweise aber nicht gerade in Kaufrausch sind, haben sich einige Entwickler Gedanken gemacht, was sie zur Situation beitragen können.

Publisher Paradox stellt bis morgen Abend (3. April) um 19:00 Uhr beispielsweise einige seiner beliebten Strategiespiele auf Steam bereit. Titel wie Age of Wonders: Planetfall, Cities: Skylines und Tyranny stehen auf der PC-Plattform zum reduzierten Preis bereit und sämtliche Einnahmen sollen laut dem Verlag an die World Health Organization und United Nations Foundation gespendet werden.

Das Unternehmen Humble Bundle hat ebenfalls eine solche Aktion am Start und bietet ein großes Paket mit vielen spannenden Games (darunter Hollow Knight, Undertale, The Witness) und E-Books im Wert über 1000 US-Dollar zum Discount-Preis an - 28 Euro. Euer Geld geht an die folgenden internationalen Hilfsorganisationen: Direct Relief, International Rescue Committee, Ärzte ohne Grenzen und Partner im Gesundheitswesen - mehr Infos findet ihr hier. Wir erwarten, dass in den kommenden Tagen weitere Unternehmen diesen Beispielen folgen werden.