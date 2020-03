Gamereactor spricht über Auswirkungen des Coronavirus

Wer beim Surfen auf unserer Webseite auch immer mal wieder ein Auge auf die Videosektionen wirft, der dürfte gesehen haben, dass das Gamereactor-Netzwerk in dieser Woche eine Videoserie mit dem Namen "Gamereactor außer Haus" gestartet hat. In diesen Videos wollen verschiedene Redakteure in kurzer Form einen Einblick auf ihren Alltag wiedergeben, der sich für viele von uns eben durch das Coronavirus verändert hat. Einige Länder aus unserem Netzwerk haben ein großes Interesse an der Berichterstattung über das Thema, während es andere Stimmen gibt, die in diesen schweren Zeiten aus verschiedenen Gründen lieber schweigen. Die deutsche Redaktion macht genau deshalb bei dieser Aktion nicht mit. Passt trotzdem auf euch auf und bleibt sicher.

