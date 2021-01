Gamereactor Filmvorschau: Einige der spannendsten Filme in 2021

You're watching Werben

2021 ist schon ein paar Wochen alt und ganz vorsichtig hoffen einige von uns darauf, bald wieder Kinofilme sehen zu können. Für 2020 waren viele Projekte geplant, doch am Ende wurden nur wenige veröffentlicht. Obwohl 2021 in eine sehr ähnliche Richtung gehen wird, hoffen wir darauf, dass Hollywood dieses Jahr liefert und deshalb haben wir euch eine Liste mit spannenden, bislang bestätigten Kinofilmen zusammengestellt. Bitte beachtet, dass die kommenden Filme nicht unbedingt an den hier angegebenen Terminen erscheinen werden.

Black Widow - 7. Mai

Es ist schon unglaubliche 18 Monate her, dass wir den letzten Film aus dem Marvel-Universum sahen. Die Dürre soll bald ein Ende haben, denn Black Widow steht kurz vor der weltweiten Veröffentlichung - oder zumindest vor einer Disney+-Premiere. Dieser Film ist der erste und vermutlich einzige Versuch eines für sich stehenden Films über die Superagentin. Das Ausgangsmaterial widmet sich mit der Vergangenheit von Natasha Romanoff, noch vor ihrer Zeit bei den Avengers. Der Film spielt zu der Zeit, als die Sowjetunion zusammenbrach und Black Widow zur freien Agentin wurde - gejagt von ihrer eigenen Regierung.

Fast and Furious 9 - 28. Mai

Was als Traum für Autonarren begann, ist zu einem echten Titan der modernen Filmindustrie herangewachsen. Der neunte Teil der Fast-and-Furious-Reihe bietet wieder eine Menge Action rund um die legendäre Toretto-Familie, die mit jedem Film größer zu werden scheint. In Fast and Furious 9 stehen Dom und seiner Gang eine Gruppe tödlicher Auftragsmörder gegenüber, die von Doms im Stich gelassenen Bruder angeführt werden. Der Toretto-Clan könnte kein turbulenteres Leben führen, nicht wahr?

Venom 2 - 25. Juni

Der erste Venom-Film mit Tom Hardy war ein kommerzieller Erfolg, obwohl die Kritiker das gerne ein wenig anders gesehen hätten. 2021 wird die Reihe fortgesetzt, denn das Sequel bringt den wilden Symbionten zurück und zwar zusammen mit einer Woody-Harrelson-Version des gleichermaßen unbändigen Carnage. Der Film ist in den Vereinigten Staaten für Juni geplant, wenn es keine weiteren Verschiebungen gibt. Wir dürfen sicherlich die gleiche Mischung aus Action, Chaos und Humor erwarten, die uns bereits beim ersten Film ins Kino locken konnte.

Suicide Squad 2 - 6. August

Erinnert ihr euch noch daran, als James Gunn aus dem MCU gefeuert wurde, nur um dann im DC-Universum zu landen? Nun - das Suicide Squad entstand aus diesem Chaos und der Nachfolger soll es richten. Vollgepackt mit Darstellern und etlichen weiteren Charakteren soll Suicide Squad 2 den typischen James-Gunn-Humor mit klassischer Superhelden-Action verbinden.

Keine Zeit zu sterben - 8. Oktober

Der nächste und letzte Teil mit Daniel Craig als 007 soll im Herbst starten. Wir wissen nicht, wie die Zukunft des legendären Spions aussehen wird, aber der Film ist wieder voller packender Action. Keine Zeit zu sterben spielt nach den Ereignissen von Spectre, Bond befindet sich also bereits in Rente und hofft auf ein ruhigeres Leben. Aber in diesem Geschäft steigt man nicht einfach aus und deshalb ist Bond schnell wieder mittendrin, im Chaos.

Spider-Man 3 - 17. Dezember

Marvel hat eine verrückte Liste an Projekten für 2021 geplant und am Ende dieser Liste steht Spider-Man 3. Der dritte Teil mit Tom Hollands Spider-Man dürfte gigantisch werden, denn er widmet sich dem Spider-Verse. Tobey Maguire, Andrew Garfield und viele andere bekannte Gesichter kehren zurück, sodass der Film ein krönender Abschluss für 2021 zu werden scheint.

Matrix 4 - 22. Dezember

Wer hätte gedacht, dass Matrix nach 18 Jahren einen vierten Teil bekommen würde? Keanu Reeves und die anderen Darsteller kehren für einen weiteren, wilden Ritt durch die digitale Welt der Matrix zurück, auch wenn bisher noch nicht viel mehr darüber bekannt ist. Matrix 4 könnte das Jahr abrunden, wenn es nicht zu weiteren Terminverschiebungen kommt.

Dune - 2021

Nachdem Denis Villeneuve erfolgreich einen Bladerunner-Nachfolger produziere, freuen sich die Fans auf der ganzen Welt nun auf eine moderne Version von Dune. Die Adaption von Frank Herberts Buch hat eine beeindruckende Darstellerliste und die Trailer zeigen, dass auch an Spezialeffekten nicht gespart wurde. Wenn dieser Film in die Kinos kommt wird es sicher episch.

2021wird uns viele tolle Filme bringen. Natürlich schwingt da in diesen turbulenten Zeiten auch viel Hoffnung mit, aber selbst wenn nur die Hälfte der Filme veröffentlicht werden sollte - egal ob fürs Kino oder zum Streamen auf den heimischen Fernsehern - dann erwartet uns in diesem Jahr großartige, filmische Unterhaltung.

Leider schon aufs nächste Jahr verschoben: Uncharted - 11. Februar 2022

Normalerweise sind Filmadaptionen von Videospielen immer ein wenig enttäuschend. Eine mehr als zehnstündige Geschichte kann nicht einfach in einen Spielfilm gepackt werden, aber das hat Ruben Fleischer nicht davon abgehalten, einen Uncharted-Film mit Tom Holland und Mark Wahlberg produzieren zu wollen. Der Film ist ein Prequel zu den Spielen - mit einem jüngeren Nathan Drake, der gerade erst seine großen Abenteuer beginnt und dabei seinen besten Freund Sully kennenlernt.