Gamereactor begleitet die CES 2020

Die CES 2020 läuft diese Woche in Las Vegas und die Gamereactor-Crew ist natürlich bereits vor Ort und einsatzbereit, um euch die spannendsten Tech-News zu präsentieren. Die Hauptakteure der Technologiewelt kommen jedes Jahr im Herzen der Mojave-Wüste zusammen und präsentieren ihre neuesten Waren. Wir können es kaum erwarten zu sehen, welche innovativen Produkte in Kürze in diesem neuen Jahrzehnt auf den Markt kommen werden. Bleibt mit uns auf dem Laufenden und informiert euch mit Videokommentaren, Interviews und mehr in eurer Gamereactor-Niederlassung über die neuesten Technologien der CES 2020.