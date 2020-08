Gameplay-Überblick von No Straight Roads #101

Letzte Woche veröffentlichte Entwickler Metronomik einen Übersichts-Trailer von ihrem kommenden 3D-Abenteuer No Straight Roads. Weil sich unsere Autorin Anne gerade mit dem musikalischen Spiel beschäftigt, wollten wir euch das Video noch einmal vorstellen, damit ihr kommende Woche nicht aus allen Wolken fallt. Im Spiel werden wir eine zweiköpfige Rockband übernehmen, die sich gegen ein böses EDM-Plattenlabel/Imperium erhebt, um die musikalische Freiheit von Vinyl City wiederzuerlangen. Das alles wird mit einer sehe bunten Welt und spannenden Bosskämpfen angereichert, die sich in erster Linie auf Audio-Hinweise konzentrieren sollen. Am 25. August erscheint der Titel auf allen relevanten Plattformen.

