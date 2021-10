Gameplay zeigt die ersten beiden D&D-Klassen aus Tiny Tina's Wonderlands

HQ

Das Borderlands-Spiel Tiny Tina's Wonderlands möchte im März die Magie von Dungeons & Dragons auf den meisten modernen Plattformen entfesseln. Wie in den vielen klassischen Rollenspielen spielt die Wahl der eigenen Charakterklasse auch in diesem Titel eine wichtige Rolle. Gearbox Software zeigt uns in einem neuen Gameplay-Trailer diese Woche zwei von mehreren Auswahlmöglichkeiten. Der Brr-Zerker ist ein Barbar mit einer frostigen Axt, der alles zu Kleinholz verarbeitet. Der Stabbomancer kann sich (fast) unsichtbar fortbewegen und magische Messer werfen, die anscheinend großen Schaden anrichten. Wie viele weitere Klassen es in Tiny Tina's Wonderlands gibt, ist nicht bekannt.