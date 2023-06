Gamelab Barcelona öffnet die Registrierung für die Teilnahme an der Veranstaltung mit begrenzter Sitzplatzkapazität

HQ

Die Gamelab Conference kehrt am 28., 29. und 30. Juni nach Barcelona zurück, mit einem Präsenzformat, das darauf abzielt, das Netzwerk der Videospielbranche in Spanien und insbesondere in Katalonien, wo 50 % des Umsatzes des Sektors im ganzen Land erzielt werden, zu erweitern und zu stärken.

Die Organisatoren haben angekündigt, dass die Bewerbungsfrist für die allgemeine Teilnahme nun abgelaufen ist und die Kapazität begrenzt sein wird, so dass sich alle Interessenten so schnell wie möglich über die Website anmelden sollten. Darüber hinaus wird der Eintritt und der Zugang zu allen Vorträgen, Konferenzen und Spieltestbereichen kostenlos sein, so dass es eine ideale Gelegenheit für Fachleute zu sein scheint, sich in Barcelona zu treffen.

Das Gamelab Barcelona hat auch das Programm der Veranstaltung veröffentlicht, das Vorträge von Branchenpersönlichkeiten umfasst, die von den großen AAA-Studios mit Präsenz im Land (wie Ubisoft, IO Interactive, CI Games und Paradox) bis hin zu Publishern und Regierungsbehörden reichen, um Synergien zu schaffen und neue Projekte zu fördern. Das vollständige Programm finden Sie hier.