Game Science teilt einen sechsminütigen Blick auf Black Myth: Zhong Kui

Verzweifelt nach mehr vom Entwickler Game Science nach dem Erscheinen von Black Myth: Wukong? Falls ja, hat das Studio etwas Neues über seinen Nachfolger zu berichten Black Myth: Zhong Kui, auch wenn es sich um ein Video handelt, das eigentlich keinen Zweck hat...

Ein sechsminütiges In-Engine-Video wurde geteilt, das die Mythologie weiter andeutet, die das nächste Spiel erforschen wird. Es ist ein merkwürdiges Video, weil das Element im Engine bedeutet, dass man etwas daraus mitnehmen kann, aber es endet auch mit einem Haftungsausschluss, der im Grunde sagt, dass das Video keinerlei Bedeutung hat.

Der Haftungsausschluss fügt hinzu: "Year of the Horse Special. Dieser Inhalt ist nicht kanonisch und steht in keinem Zusammenhang mit der Hauptgeschichte."

Falls dich das nicht stört und du weiterhin auf jeden Hinweis und Hauch von Black Myth: Zhong Kui bist, kannst du dir unten den sechsminütigen Clip ansehen.