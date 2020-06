Game On: Exklusiver Launch-Trailer für Main Assembly

Der heutige Tag begleitet den Startschuss von Main Assembly, einem Spiel in dem wir Roboter selbst bauen. Das Game basiert auf leistungsstarken Werkzeugen, die Spieler alleine oder mit Freunden zusammen erstellen, um ihre eigenen Kreationen zum Leben zu erwecken. Es wird noch heute auf Steam im Early Access veröffentlicht, vom schwedischen Studio Bad Yolk und Team 17. Wir können euch im Zuge unserer Game-On-Initiative exklusiv den Launch-Trailer anbieten und hatten zudem die Gelegenheit, dem Studio-CEO Joel Jonsson eine Handvoll Fragen zu stellen. Schaut euch aber zuerst das neue Video an, bevor ihr unten mehr über die innovativen Ideen des Spiels erfahrt.

Was war der Ausgangspunkt für Main Assembly? Ist es bereits das Spiel, das Sie zu Beginn des Prozesses im Kopf hatten?

„Der Ausgangspunkt war, dass wir viele ähnliche Spiele gespielt haben und Ideen hatten, wie man die Dinge verbessern und ändern könnte. Wir hatten so viele Ideen und dachten, es sei Zeit, ein Spiel zu machen. Main Assembly hat sich seit jenen frühen Tagen stark verändert und weiterentwickelt, beispielsweise durch das Thema Aerodynamik. Die Vision, ein physikbasiertes Bauspiel mit freier Körpermodellierung zu entwickeln, ist jedoch weitgehend die gleiche geblieben."

Wie wird das Spiel überarbeitet, sobald es in die Early-Access-Entwicklung eintritt?

„Die Kernerfahrung besteht darin, Roboter aus verschiedenen Materialien und Teilen zu bauen und diese zu programmieren. Bei der Veröffentlichung können die Roboter dann in unterschiedlichen Einzelspielerherausforderungen und Sandbox-Leveln ausprobiert werden. Wir haben eine Mehrspieler-Sandbox-Karte für vier Spieler, auf der Spieler ihre Roboter in Begleitung ihrer Freunde bauen und gegeneinander antreten lassen können. Ihr könnt auch ein eigenes Flair hinzufügen, indem ihr die Drohne mit einer Vielzahl von kosmetischen Artikeln anpasst. Eure Kreationen können im Steam-Workshop geteilt werden, wo ihr euch auch Roboter aus der Community herunterladen könnt."

Was macht Roboter so cool und wie tief können wir beim Erstellen neuer Bots gehen?

„Roboter sind wirklich cool! Man hat den technischen sowie den kreativen Aspekt, denn ihr wählt selbst, wie tief ihr in jeden dieser Bestandteile von Main Assembly vordringen möchtet. Roboter werden [mit unserem System nach euren Wünschen] geformt, wobei Teile wie Düsentriebwerke oder Propeller zum Fliegen gebracht werden müssen. Räder und Anhänger [müsst ihr ebenfalls so einstellen], dass sie fahren können. Durch die Verwendung von Scharnieren, Servolenkungen und Kolben können Spieler Bipedal-Walker oder Spinnenbots mit mehreren Berechtigungen aufbauen, während Sensoren die Erstellung autonomer Roboter ermöglichen, die bestimmte Aufgaben ausführen oder zu bestimmten Orten fahren. Natürlich können die Spieler ihre Bots dann in verschiedenen Farben bemalen und unterschiedliche Materialien mit eigenen physikalischen Eigenschaften auftragen."

„Zusammen mit unserem Verlagspartner Team 17 haben wir in den letzten sechs Monaten mehrere Betas abgehalten und die Roboter, die unsere Community bisher im Steam-Workshop geteilt hat, haben uns völlig umgehauen."

Was sind Ihre Pläne für die Early-Access-Phase? Wie lange werdet ihr wohl brauchen, um das Spiel fertigzustellen?

„Wir freuen uns sehr, das Spiel im Early Access zu veröffentlichen. Die Community von Main Assembly ist bereits unglaublich leidenschaftlich und wir sehen einige erstaunliche Kreationen. An jedem ersten Donnerstag im Monat werden regelmäßig Updates für das Spiel veröffentlicht, z. B. neue Herausforderungen, Teile für die Sandbox oder für Roboter, und Inhalte, die von der Community beeinflusst werden."