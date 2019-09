Game Freak veröffentlicht Little Town Hero am 16. Oktober

Game Freak sind nicht nur die Macher der Pokémon-Serie, sie haben auch Spaß an klassischen 2D-Plattformern und werden in naher Zukunft ein Rollenspiel namens Little Town Hero auf der Nintendo Switch veröffentlichen. Wie wir in dieser Woche erfahren haben, kommt das knuffige Adventure schon am 16. Oktober auf den Markt.

Auf der Nintendo Direct wurde ein neuer Trailer präsentiert, in dem noch einmal auf die grundlegende Spielidee und das Kampfsystem eingegangen wurde. Besonders viel haben wir zum Game bislang schließlich noch nicht gesehen, wenn man das japanische Ausgangsmaterial außer Acht lässt. In Little Town Hero bewachen wir ein "abgelegenes Dorf am Rande der Welt" vor bösen Dämonen. Doch als eines Tages ein mysteriöses Monster einen roten Stein vor dem Dorf ablegt, beginnt ein großes Abenteuer.

Interessant scheint auch der Charakterfortschritt zu sein, da Spieler nicht "wiederholt gegen schwache Monster kämpfen [müssen], um ihr Level zu verbessern", schreibt Game Freak. Stattdessen sollen wir wohl komplexere Strategien anwenden, um unsere Feinde in einem Kampfsystem zu überwinden, das Rundenstrategie und Reaktionsfähigkeit miteinander kombiniert. Erfolg sollen wohl diejenigen Spieler haben, die "neue Ideen und Strategien entwickeln" können, so Nintendo. Die Musik des Spiels kommt übrigens von Toby Fox, dem Komponisten von Undertale.

