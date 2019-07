Game Freak musste Pokémon-Modelle für Schild/Schwert neu erstellen

Einige Spieler scheinen ziemlich wütend auf Game Freak zu sein, wenn sie an das neue Pokémon Schild/Schwert denken. Dass nicht alle der über 800 Monster im kommenden Switch-Rollenspiel zu sehen sein werden, stößt so manch einem Fan bitter auf - wir verstehen das und der Entwickler entschuldigt sich sogar dafür. Neuerdings wird jedoch auch über die Animationen der Pokémon hergezogen, weil im bisher veröffentlichten Videomaterial viele Ähnlichkeiten zu den letzten Episoden bestehen sollen.

Auf Reddit ist in Antwort darauf kürzlich ein Interview aus dem letzten Monat aufgetaucht, das die beiden Entwickler Junichi Masuda und Shigeru Ohmori zeigt. Darin klären die beiden einige Fragen zu den neuen Spielen und erwähnen etwa, dass das Team tatsächlich jedes einzelne Modell überarbeiten musste, um die Pokémon vom 3DS auf die Switch zu bringen. Grund dafür seien die höhere Bildrate und Qualität.

Die Animationen wurden demnach wirklich zum Teil aus früheren Spielen übernommen, doch das ist nur die halbe Arbeit, wenn Federn oder Gliedmaßen neu arrangiert werden müssen. Dynamax- und Gigadynamax-Pokémon erfordern zudem weitere Animationen und Modelle, da jedes Pokémon dadurch riesig wird und neue Eigenschaften sowie andere Bewegungen erhält.

Die eingangs erwähnten Bedenken zum Pokédex-Schnitt wurden von den Entwicklern in diesem Interview ebenfalls angesprochen. Das Team sagte, dass es bereits schwierig genug sei, die gesamte Kreaturenliste aus Sonne und Mond in Schild/Schwert zu übertragen. Es wäre irgendwann notgedrungen an der Zeit gewesen, die Vielfalt der Pokémon in irgendeiner Art einzugrenzen - dieser Zeitpunkt sei nun eingetreten. Die nächsten Pokémon-Hauptspiele erscheinen am 15. November exklusiv auf der Switch.

Quelle: Nintendo Everything.