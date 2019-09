Game Freak enthüllt besessenen Teepott, Zelte und Curry für Pokémon Schild/Schwert

Von Pokémon Schild/Schwert haben wir auf der letzten Nintendo Direct ebenfalls einige Neuigkeiten erhalten. Nintendo hat zwei neue Pokémon präsentiert, darunter ein blauer Kormoran (das ist ein Vogel) namens "Cramorant" und ein Geist in einer kaputten Teekanne - passenderweise im Englischen als "Polteageist" bekannt. Das Teil passt auf jeden Fall sehr gut zum britischen Charme des Spiels, finden wir.

Wir haben außerdem Zelte gesehen, die wir in der Naturzone aufbauen können, um mit unseren kleinen Monstern zu interagieren. Die gemeinsame Zeit nutzen eifrige Trainer, um ihre Pokémon besser kennenzulernen und kleine Minispiele mit ihnen zu spielen. Dadurch steigen die Kreaturen wohl in speziellen Werten, inwieweit dieses "Training" herkömmliche Entwicklungsmethoden aufhebt, ist aber noch nicht bekannt. Camps anderer Spieler sollen wir wohl ebenfalls sehen und auch besuchen können.

Eine weitere Funktion, die am frühen Morgen vorgestellt wurde, betrifft das Kochen von Reiscurry am Lagerfeuer. Indem wir Pokébeeren und weitere Zutaten in einen Kochtopf schmeißen, kochen wir uns und unserer Crew ein hoffentlich leckeres Gericht, das sicherlich mit entsprechenden Statusveränderungen einhergeht. Über 100 unterschiedliche Rezepte soll es geben, sobald Pokémon Schild/Schwert am 15. November auf der Switch erscheint.

You watching Werben