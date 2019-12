Geoff Keighley versucht auch in diesem Jahr wieder, seine Game Awards interessanter zu gestalten und aus diesem Grund hat er eine Aktion namens The Game Festival ins Leben gerufen. Bis zum Samstag um 19 Uhr wird das digitale Pilotprogramm auf Steam verfügbar sein, dort könnt ihr einige Demos zu teils kommenden Spielen ausprobieren. Wir reden hier von einem sehr kurzen Zeitraum, ihr solltet euch also beeilen, falls ihr euch für einen dieser Titel interessiert: