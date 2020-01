Galakronds Erwachen trifft Hearthstone ab 21. Januar

Galakronds Erwachen heißt das letzte Soloabenteuer im aktuell laufenden Jahr des Drachens von Hearthstone: Heroes of Warcraft. Der Inhalt schließt die Geschichte ab, die mit dem Überfall auf Dalarian begann. Laut dem Entwickler sind zwei verschiedene Enden geplant, die die Spieler ab dem 21. Januar genießen können. Jede Geschichte besteht aus vier Kapiteln mit je drei Begegnungen (also insgesamt 24 Schlachten). In jedem Kampf greifen wir auf vorgefertigte Decks zurück, während wir uns im heroischen Modus ein eigenes Deck bauen dürfen.

Wie bei den früheren Soloabenteuern werden die einzelnen Kapitel wöchentlich veröffentlicht. Der erste Abschnitt ist kostenlos erhältlich, alle weiteren Episoden kosten 7 Euro/700 Gold. Das gesamte Abenteuer könnt ihr euch für 20 Euro sichern, was mit entsprechenden Kaufanreizen belohnt wird. Alle weiteren Infos gibt es beim Entwickler.

You watching Werben