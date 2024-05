HQ

Es gab schon lange keine größere neue Iteration der Managementsimulationsformel mehr. Wir genießen Spiele wie Zoo Tycoon und The Sims seit Jahrzehnten und haben die Dinge in letzter Zeit mit neuen Anwärtern wie der Two Point -Serie weiter aufgepeppt. In diesem April gibt Brightrock Games dem Format in Form von Galacticare seinen eigenen Dreh, ein Spiel, das Sie in den kommenden Tagen selbst spielen können, wie kürzlich bestätigt wurde.

Auf den ersten Blick könnte Galacticare als das nächste Kapitel der Two Point -Serie ausgelegt werden, ein verrückterer Sci-Fi-Nachfolger des wunderbaren Two Point Hospital. Aber das wäre falsch, dies ist eine ganz eigene Einheit und das kann man im reiferen Ton und in den etwas weniger raffinierten Systemen spüren und sehen. Das ändert aber nichts daran, dass die Ähnlichkeiten auf den ersten Blick sehr auffällig sind.

Die Idee von Galacticare ist es, im Wesentlichen ein funktionierendes Krankenhaus im Weltraum zu bauen. Man muss eine Arbeitsstätte mit Räumen bauen, die wissenschaftlichen Praktiken gewidmet sind, die in Zukunft alltäglich geworden sind, um nicht nur Menschen, sondern auch eine ganze Reihe außerirdischer Kreaturen zu behandeln. Sie müssen ein Krankenhaus entwerfen, das nicht nur funktioniert und alle Bedürfnisse Ihrer Patienten erfüllt, sondern auch sicherstellen, dass es über die richtigen Annehmlichkeiten verfügt und so eingerichtet ist, dass es sich nicht wie ein Mausoleum anfühlt, während Sie gleichzeitig mit begrenzten Mitteln, Gefahren und Ausbrüchen und einer Vielzahl anderer Faktoren und Ereignisse umgehen, die Ihren Fortschritt nicht nur verlangsamen, sondern möglicherweise vollständig behindern könnten.

Es ist die gleiche Formel, die wir immer wieder gesehen haben, und ehrlich gesagt gibt es nicht viel, worauf man hinweisen kann, was dagegen spricht. Das Format ist mühelos und einfach zu erlernen und zu genießen, es ist unterhaltsam und es ist so konzipiert, dass es eine Herausforderung gibt, ohne dass es sich frustrierend anfühlt. Sicher, es tut nicht viel, um Sie zu überraschen oder Sie glauben zu lassen, dass es hier etwas gibt, das Sie nicht unzählige Male zuvor gesehen haben, aber da Galacticare so viel Charme hat, muss dies nie der Fall sein.

Ähnlich wie die Two Point -Serie hat Galacticare einen ausgezeichneten humorvollen Ton, der perfekt zum Stil des Spiels passt. Es gibt alberne und alberne Dialoge, die sich wirklich gut konstruiert anfühlen und dank der talentierten Sprecher mit Klasse vorgetragen werden. Kombiniert man dies mit großartigen Animationen und lächerlichen Prämissen für jedes der Story-Level (wie z.B. durch den Bau eines Krankenhauses auf einem kosmischen Musikfestival namens Burning Moon...), strahlt das Ganze insgesamt eine wundersame Menge an Charme aus.

Aber es ist nicht alles Sonnenschein und Regenbogen. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Malen, in denen man zusehen kann, wie ein Außerirdischer wie ein Affe neu entbeint wird oder ein Mensch gegen Weltraumparasiten behandelt wird, bevor man anfängt, sein Endziel in Frage zu stellen. An dieser Stelle beginnt Galacticare ins Wanken zu geraten, da das Spiel darum kämpft, wirklich über seine grundlegendsten Prinzipien hinauszugehen. Angenommen, Sie sind kein schlechter Planer und können Zimmer und Annehmlichkeiten kompetent platzieren, werden Sie feststellen, dass das Krankenhaus so ziemlich von selbst läuft, obszöne Geldbeträge generiert und seine Bewertung stetig steigt, bevor es schließlich eine Gesamtsumme von fünf Sternen erreicht. Galacticare ist kein Spiel, das eine nennenswerte Herausforderung für seinen Namen hat, und obwohl es ein ziemlich entspannendes und leicht zu genießendes Spiel ist, ist es auch eines, das sich ein bisschen zu sehr zurücklehnt, da zu viel Wert auf Dekoration und nicht auf Funktion gelegt wurde.

Die Tiefe ist ohne Zweifel ein Problem bei diesem Spiel, denn obwohl die verschiedenen Levels ein paar zusätzliche Herausforderungen mit sich bringen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, wie z. B. Meteoriteneinschläge oder Rennen gegen rivalisierende Krankenhäuser, wird die Formel nie wirklich erweitert oder herausgefordert. Während ein Spiel wie Two Point den Spieler stattdessen herausfordern würde, indem es ihn auffordert, aufgrund des begrenzten Platzes und der vielen unterschiedlichen Aufgaben, die es zu erledigen gilt, unglaublich präzise mit seinen Designs zu sein, um Bestnoten zu erzielen, ist Galacticare viel nachsichtiger, da anscheinend nur sehr wenig Fokus auf diese Bereiche gelegt wird.

Aber die Sache ist die, dass Galacticare Spaß macht, und deshalb kann man seinen gravierenden Mangel an Herausforderung entschuldigen. Was weniger leicht zu entschuldigen ist, ist die chaotische und überwältigende Präsentation, die zu einem Albtraum werden kann, den man im Auge behalten muss. Die meisten Levels von Galacticare sind winzig und dennoch vollgestopft mit vielen widersprüchlichen Dingen, und das bedeutet, dass der Bildschirm oft mit Farben und Chaos überfüllt ist, die fast unmöglich im Auge zu behalten sind. Dies kann bei diesem Spielstil insgesamt ein kleines Problem sein, aber wenn Sie ein HUD und eine Benutzeroberfläche hinzufügen, die etwas mehr Verfeinerung benötigen, um sich intuitiv und flüssig anzufühlen, kann es manchmal ein wenig lästig werden.

Ich habe meine Zeit mit Galacticare trotzdem genossen. Dies ist eines dieser Spiele, bei denen die Stunden wie im Flug vergehen können, ohne dass man es jemals wirklich bemerkt. Dieses Spiel hat viel Brillanz, Charme und Potenzial, weshalb es ein wenig frustrierend ist, dass die Präsentation es ein wenig zurückhält. Wenn Sie Two Point -Spiele und Management-Simulationstitel insgesamt mögen, werden Sie zweifellos viel Spaß mit Galacticare haben, aber erwarten Sie kein Erlebnis mit dem gleichen Grad an Raffinesse wie einige der anderen Titanen in diesem Bereich.