G2 Hel schreibt Geschichte, indem es als erstes Frauenteam in die Stufe 2 aufsteigt League of Legends esports Die Mannschaft sicherte sich einen Platz in der Liga Nexo European Regional League.

HQ Während einige E-Sportarten spezielle Frauen-Zirkel haben, die darauf ausgelegt sind, die Inklusivität zu fördern und als Plattform zur Förderung der Entwicklung des weiblichen E-Sports zu dienen, hinkt League of Legends an dieser Front hinterher. Frauenteams und Spielerinnen müssen gegen alle Widrigkeiten ankämpfen, um professionell konkurrieren zu können, und obwohl das eine Herausforderung war, macht eine Organisation Fortschritte. Erst kürzlich wurde G2 Hel, das Schwesterteam der Frauen von G2 Esports, zu Liga Nexo befördert, dem European Regional League, das in Spanien tätig ist. Das bedeutet, dass die Mannschaft die erste weibliche Mannschaft ist, die in die Stufe 2 aufgestiegen istLeague of Legends. G2 Hel verbindet Kawaii Kiwis und Monta Club mit den beiden anderen Teams, die während der Split 2 Relegations für die ERL aufgestiegen sind. Es gibt zwar noch kein Datum, wann Split 3 beginnen wird, aber das Team wird damit beauftragt, sich neuen Herausforderungen wie Oxygen Gaming, den Gewinnern von Split 2 's Playoffs, zu stellen, wenn die Action beginnt.