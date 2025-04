G2 Esports verlängert Caps bis zum Ende der Saison 2027

HQ

G2 Esports hat bekannt gegeben, dass sie beschlossen haben, League of Legends Mid-Laner Rasmus "Caps" Borregaard Winther für die absehbare Zukunft an sich zu binden. Trotz einiger Vertragsprobleme mitten in der Saison 2025 haben die beiden eine Vereinbarung getroffen, die vorsieht, dass Caps bis zum Ende der Saison 2027 weiterhin die charakteristischen Farben von G2 tragen wird.

Dies wurde in einem Beitrag auf X bestätigt, in dem uns folgendes mitgeteilt wurde: "Vermächtnis. Dynastie. Caps. Vertrag verlängert bis Ende 2027."

Von Vertragswert und -größe ist keine Rede, aber das wird sicherlich den Magen vieler G2-Fans beruhigen, da der Rest der Spieler zumindest bis zum Ende der Saison 2026 an Verträge gebunden ist.