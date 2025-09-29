G2 Esports krönt sich zum Champion der LEC Summer Finals

HQ

Gestern war ein großer Tag für den kompetitiven League of Legends, da er das Ende vieler regionaler Ligen für die Saison 2025 bedeutete. Dazu gehörte auch die League of Legends EMEA Championship, die ihre Summer Finals in Madrid vor einem Live-Publikum veranstaltete.

Nach einer zermürbenden Serie von Action standen sich im Finale G2 Esports und KOI erneut gegenüber, wobei das Finale der oberen Gruppe von vor zwei Wochen wiederholt wurde. Letztendlich kam es auch zu einer Wiederholung, denn G2 Esports erwies sich als das bessere Team, setzte sich überzeugend mit 3:0 gegen KOI durch und holte sich die Trophäe 2025 LEC.

Das bedeutet, dass die drei Worlds 2025-Kandidaten des LEC G2 Esports, KOI und Fnatic sind, wobei Fnatic den Platz erhielt, nachdem sie Karmine Corp im Halbfinale der unteren Gruppe ausgeschaltet hatten und dann im Finale der unteren Gruppe gegen KOI verloren haben, um sich den dritten Platz in der Gesamtwertung des Turniers zu sichern.