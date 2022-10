Fußball-Metaverse beginnt im SuperPlayer, jetzt verfügbar auf Meta Quest

BeFootball, ein Technologieunternehmen, das sich auf das Design, die Entwicklung und die Vermarktung immersiver Produkte im Zusammenhang mit der Fußballindustrie konzentriert, hat heute in Madrid SuperPlayer einen VR-Fußballtitel vorgestellt, der "die realistischste Physik bietet, die jemals entwickelt wurde". Das Unternehmen, das sich im Besitz von Fußballstars wie Marcos Lorente, Marco Asensio und dem mexikanischen Torhüter Memo Ochoa befindet, sagte, dass SuperPlayer auf einer Kombination aus Gaming, Virtual Reality und Fußball basiert und den Weg in den Prozess der Schaffung eines Metaversums in der Branche weisen möchte. Der CEO des Unternehmens, Iker Zuasti, sagte:

"BeFootball wurde geboren, um die Fußballindustrie durch virtuelle Realität zu revolutionieren, und SuperPlayer ist unsere erste große Wette: Wir entwickeln das weltweit erste immersive Fußballmetaversum."

SuperPlayer ist jetzt kostenlos über Meta Quest 2 erhältlich und bietet drei Spielmodi, die in echten Fußballstadien stattfinden, die in der virtuellen Realität nachgebildet werden: Keeper (um Torwart zu werden), Header (der Modus, um ein Stürmer zu werden) und Rhythmus, in dem der Spieler Schüsse mit Händen und Kopf in einer begrenzten Zeit im Rhythmus der Musik stoppen muss.

Sie können den Gameplay-Trailer unten ansehen.