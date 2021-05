Fuser in verspäteter Valentinsstimmung: Im Mai warten neue Tracks als DLC auf euch

You're watching Werben

Auch in diesem Monat werden weitere DLC-Tracks in Fuser debütieren. Das große Thema im Mai scheint die Liebe zu sein, da wir Songs vom Kaliber "Friday I'm in Love", "Tainted Love" und "What Is Love" vorgestellt bekommen haben. Some Lovers "Days Ahead, Days Behind" ist ein kostenloser Download für alle Nutzer, der Rest kann eigenständig für je zwei Euro erworben werden:



Billie Eilish "Therefore I Am"

The Cure "Friday I'm In Love"

Dirty Vegas "Days Go By"

Disclosure ft. Sam Smith "Latch"

Haddaway "What Is Love"

Soft Cell "Tainted Love"

Some Lover "Days Ahead, Days Behind"



Neben diesen Songs erscheint im Mai ein erstes "Promoter Pack" mit einer kostenlosen Sammlung an Loops und Soundeffekten, die ihr in eure Bühnen-Performances einbauen könnt.