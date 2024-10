Fürchte dich nicht! Homer wird Bart weiterhin erwürgen in The Simpsons

Letzten November, in einer Folge von The Simpsons, entschied sich Homer dagegen, Bart zu erwürgen - wie wir es gewohnt sind - und gab stattdessen seinem Sohn einen Handschlag, während er kommentierte: "Siehst du, Marge, den Jungen zu erwürgen, hat sich ausgezahlt... Nur ein Scherz, das mache ich nicht mehr. Die Zeiten haben sich geändert." Dies führte viele zu der Annahme, dass Homers Würgetage tatsächlich hinter ihm lagen, aber dies stellte sich in der Premiere der 36. Staffel der Serie als falsch heraus, als Homer wieder einmal eine feste Erziehung zeigte.

Im Gespräch mit TMZ hat Showrunner Matt Selman bestätigtThe Simpsons, dass Homer Bart weiter erwürgen wird und dass der Moment im letzten Jahr mehr ein Gag und Witz als alles andere war.

Selman sagte, dass der Witz aus dem Zusammenhang gerissen wurde und keine dauerhafte Veränderung für Homer darstellte. Er sagt, es "fühlte sich eher wie eine Ankündigung an... es war nur ein Scherz... und die Leute haben es in die falsche Richtung genommen." Er geht noch einen Schritt weiter und fügt hinzu, dass Homers Erziehungsmethoden "in der DNA der Serie" sind, aber dass sie nur in "lustigen oder wirkungsvollen" Momenten verwendet werden.

Damit scheint das Drama also beigelegt zu sein.