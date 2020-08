Für die neuen Event-Skins der Overwatch-Sommerspiele braucht ihr Eis und Sonnencreme

Obwohl die Temperaturen aktuell eher mäßig ausfallen, hat der Sommer in den Videospielen Einzug erhalten. In Overwatch sind die jährlichen Sommerspiele gestartet und deshalb kehrt der Spielmodus Lucioball mit einigen kleinen Änderungen zurück (die Abklingzeit wurde verkürzt, die Spieler sind schneller und agiler unterwegs und unsere Attacken schieben alles ein Stück weiter weg). Wem die Action nicht ausreicht, der sollte auf "Lucioball Remix" wechseln, denn hier sind mindestens zwei Bälle gleichzeitig im Spiel. Einige zusätzliche Fähigkeiten dürften euch richtig ins Schwitzen bringen, deshalb vergesst beim Spielen nicht, regelmäßig etwas zu trinken.

Wie in jedem Jahr erwarten die Teilnehmer viele Preise. In den kommenden drei Wochen müsst ihr jeweils neun Spiele gewinnen, um epische Skins für Tracer, Bastion und Orisa zu erhalten. In jeder Woche schaltet ihr dabei stufenweise zusätzliche Icons und Sprays frei. Die folgenden weiteren Skins werden bis zum 26. August in Overwatch verkauft: