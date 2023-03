Fünf neue Autos kommen diese Woche zu Gran Turismo 7

HQ

Wenn ihr nach einem Haufen neuer Autos gesucht habt, mit denen ihr eure Garage in Gran Turismo 7 erweitern könnt, dann sollte diese Woche eine aufregende für euch werden. Produzent Kazunori Yamauchi hat auf Twitter geneckt, dass es diese Woche fünf neue Autos geben wird, um den Beginn der Kirschblütensaison in Japan zu markieren, und was diese sein könnte, obwohl keine offizielle Bestätigung gemacht wurde, erlaubt uns ein Teaser-Bild zu spekulieren.

Fans haben Yamauchis Tweet genutzt, um ihre Meinung zu den Nachrichten zu teilen, wobei viele denken, dass von den Autos, die mit dem Audi RS5 DTM und dem Mazda 3 ankommen, zwei sein könnten.

Dennoch, da die Autos diese Woche ankommen werden, wird es hoffentlich nicht zu lange dauern, bis wir eine feste Bestätigung für jedes der Fahrzeuge erhalten.