Fünf Millionen Androiden kaufen Nier: Automata

In den letzten drei Monaten wurden ca. 150.000 Kopien von Nier: Automata verkauft, was dreieinhalb Jahre nach dem Verkaufsstart des Spiels eine überaus solide Leistung ist. Pünktlich zu Weihnachten meldete sich Square Enix mit einem Update der Verkaufsstatistiken zurück und konnte das Erreichen des nächsten Meilensteins verzeichnen. Laut dem Hersteller wurden weltweit über fünf Millionen Kopien des Spiels digital und physisch ausgeliefert. Für das außerordentliche Interesse der Fans bedankt sich das Team.

Nier: Automata ist eines der besten Spiele der vergangenen Dekade, das ihr auf PS4, PC und auf Xbox One spielen könnt (es ist im kostenpflichtigen Xbox-Game-Pass-Abo enthalten). Unsere Kritik zum Game könnt ihr an dieser Stelle nachlesen, im nächsten Jahr legt Square Enix den Vorgänger neu auf - Nier Replicant ver.1.22474487139. Glory to Mankind.