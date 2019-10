Frühstart von Surviving the Aftermath auf PC und Xbox One

Ein finnisches Indie-Team namens Iceflake Studios entwickelt für Paradox Interactive eine Art Folgekapitel von Surviving Mars (von Haemimont Games). Am Wochenende ist dieser Titel auf PC (Epic Games Store) und auf der Xbox One ins Early Access/Game Preview gesprungen und kann zum Preis von 20 Euro in seiner Rohfassung gespielt werden. Ähnlich wie bei der Vorlage auf dem roten Planeten geht es in Surviving the Aftermath darum, in einer lebensfeindlichen Umgebung eine Kolonie aufzubauen.

Das Spiel spielt in einem von insgesamt sechs prozedural generierten Biotopen der Erde und bietet bereits jetzt viele unterschiedliche Herausforderungen, wie Umweltkatastrophen, Räuber und Terrain-Besonderheiten. Außerdem wird in der neuesten Pressemitteilung von moralischen Entscheidungen gesprochen, vielleicht wird Surviving the Aftermath Einflüsse von Frostpunk erhalten. Mod-Support soll ebenfalls bereitstehen, sobald das Spiel fertiggestellt ist. Ende 2020 gilt momentan als angepeiltes Zeitfenster, veröffentlicht wird auf Xbox One, Playstation 4 und PC.