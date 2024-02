Frontier veranstaltet nächste Woche eine Show

HQ

Frontier Developments hat angekündigt, dass es in den Trend einsteigt, in der zweiten Februarhälfte einen Showcase zu veranstalten. Nach dem gestrigen Nintendo Direct und dem Nacon Connect und Pokémon Presents nächste Woche wird Frontier eine Unlocked Show veranstalten, die einen Einblick in einige kommende Projekte der Spielefirma geben wird.

Uns wurde gesagt, dass diese Show einen Blick auf Warhammer-Projekte, Planet Zoo: Console Edition, Elite Dangerous und ein paar andere Dinge enthalten wird. Es soll auch ein Werbegeschenk als Teil der Show geben, also verpassen Sie es nicht, es live zu sehen, wenn es am Februar 28 um 18:00 GMT / 19:00 MEZ stattfindet.