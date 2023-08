Front Mission 2: Remake erscheint im Oktober

Front Mission 2: Remake wurde letztes Jahr angekündigt und die ursprünglichen Pläne waren, es diesen Sommer zu starten, Dies ist offensichtlich nicht passiert und das Spiel erlitt eine Verzögerung, aber es wurde kein neues Datum bestätigt. Bis jetzt.

In einem brandneuen Trailer verrät Forever Entertainment, dass Front Mission 2: Remake am 5. Oktober erscheinen wird, was zu der fast extremen Überfüllung mit Neuerscheinungen in diesem Monat beiträgt. Neben aktualisierter Grafik (das Originalspiel feierte bereits 1997 Premiere) können wir uns auch auf Verbesserungen der Lebensqualität, modernisierte Kampfszenen, einen erneuerten Soundtrack und vieles mehr freuen.

Seht euch unten den brandneuen Trailer zur Terminankündigung an.