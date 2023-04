FromSoftware will Spiele häufiger veröffentlichen

HQ

In einem neuen Interview mit Eurogamer hat Yasuhiro Kitao von FromSoftware gesagt, dass das Team des gefeierten Entwicklerstudios häufiger Spiele veröffentlichen möchte.

Er sagte: "Dies ist ein Bereich, den wir immer angestrebt haben: immer etwas Neues zu machen, immer etwas Originelles zu machen, etwas, das wir als Spieler interessant finden und Spaß machen. In diesem Sinne hat sich also wirklich nicht viel geändert. Wir entwickeln mehrere Titel gleichzeitig; Wir haben mehrere Teams, die an verschiedenen Projekten arbeiten. Wir hoffen, dass wir unsere Veröffentlichungen staffeln und in hoffentlich nicht allzu langen Abständen etwas Neues und Aufregendes bringen können."

Wenn man bedenkt, dass wir Armored Core VI: Fires of Rubicon später in diesem Jahr bekommen und wir letztes Jahr Elden Ring bekommen haben, würden wir sagen, dass FromSoftware in Flammen zu stehen scheint, wenn es um häufige Veröffentlichungen geht. Vielleicht versucht es jedoch, diese Art von Zeitplan eher zur Norm als zu einer Ausnahme zu machen. In jedem Fall wird es angesichts des Ruhms des Entwicklers in der Spielelandschaft schwierig sein, jemanden zu finden, der nicht mehr FromSoftware-Spiele sehen möchte.