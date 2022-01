Fromsoftware erwartet, dass mehr Spieler Elden Ring beenden können

HQ

Immer wenn das japanische Entwicklerstudio Fromsoftware in den letzten Jahren ein Videospiel veröffentlicht hat, kam das Thema Zugänglichkeit in Games auf, da die Titel des Unternehmens den Ruf haben, besonders schwer zu sein. Das jüngste Projekt vom Game Director Hidetaka Miyazaki, Elden Ring, dürfte vermutlich ebenfalls ziemlich herausfordernd werden, allerdings stehen den Spielern in diesem Game viele Werkzeuge zur Verfügung, um Herausforderungen auf unterschiedliche Art und Weise zu überwinden.

Tim Turi vom Playstation-PR-Team hatte vor kurzem die Ehre, mit dem Schöpfer von Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne, Dark Souls III und Sekiro: Shadows Die Twice zu sprechen. Im Interview verrät uns der Japaner, dass insbesondere das Konzept der offeneren Spielwelt dafür sorgen sollte, dass Nutzer nicht so häufig feststecken werden:

„Wir haben nicht versucht, den Schwierigkeitsgrad in Elden Ring absichtlich zu senken, aber ich denke, dieses Mal werden es mehr Spieler abschließen können. Wie ich bereits erwähnt habe, ist die spielerische Freiheit, sich durch die Welt bewegen oder später zu einer Herausforderung zurückkehren zu können, ein Element, von denen ich glaube, dass es den Menschen dabei helfen wird, das Spiel in einem ruhigeren Tempo zu überstehen."

"Darüber hinaus steht nicht die Action im Vordergrund. Der Spieler hat mehr Einfluss darauf, wie er beispielsweise gegen die Feldbosse in der Oberwelt vorgeht oder ob er in verschiedenen Situationen Stealth einsetzt. Wir haben sogar die Anzahl der [Hürden] reduziert, die nötig sind, um [Elden Ring] im Mehrspielermodus genießen zu können. Wir hoffen deshalb, dass die Spieler diese Idee annehmen und sich von anderen helfen [lassen]. Wir haben das Gefühl, dass die Abschlussrate aufgrund dieser Dinge steigen wird."