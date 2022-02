Fromsoftware adressiert technische Startschwierigkeiten von Elden Ring

HQ

Gestern ist Fromsoftwares neues Action-RPG Elden Ring veröffentlicht worden, wie ihr vermutlich mitbekommen habt. Der Titel fährt international Bestnoten ein und das hat zu einem gewaltigen Starttag geführt. Laut SteamDB sind 764.835 Spieler am ersten Abend gleichzeitig durch das Zwischenland gereist, was für Position 7 der meistgespielten Steam-Spiele aller Zeiten reicht. Da wir mittlerweile im Wochenende angekommen sind, werden sich sicherlich noch einige weitere Menschen anschauen wollen, was die japanischen Entwickler zusammen mit George R.R. Martin geschaffen haben. Und dabei dürfen wir nicht vergessen, dass das Spiel ja auch noch auf Playstation- und Xbox-Konsolen erhältlich ist.

Die viele Aufmerksamkeit nutzte der Publisher, um die bestehenden Performance-Probleme anzusprechen, die wir in unserem Test als "vernachlässigbar" bezeichnet haben. In einem Entschuldigungsschreiben bestätigt Fromsoftware, dass es verschiedene Spielfehler gibt, die unbedingt behoben werden müssen. Einige der Probleme, darunter das Zurücksetzen der Mausempfindlichkeit, das PC-Spieler allem Anschein nach erleben, sowie Fehlermeldungen des Anti-Cheat-Systems, sollen mit zukünftigen Patches behoben werden.

Einbußen in der Bildrate lassen sich nicht so einfach angehen und müssen deshalb mit der Zeit stetig verbessert werden. PC-Spieler sollen in jedem Fall ihre Grafikkartentreiber aktualisieren, denn das ist der häufigste Fehlerherd dieser Zielgruppe. Falls ihr auf der Playstation 5 spielt (und wir können aus Erfahrung bestätigen, dass die Xbox Series unter den gleichen Problemen leidet) und ihr den Ruhemodus verwendet, dann lauft ihr womöglich Gefahr, eure Fortschritte zu verlieren. Ihr solltet das Spiel also immer selbstständig über das Hauptmenü schließen, falls ihr auf Nummer sicher gehen wollt. Zumindest bis Fromsoftware einen Patch ausliefert.