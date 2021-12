HQ

Geoff Keighley hat uns heute Abend neues CG-Material von Elden Ring präsentiert. Im Story-Video erfahren wir, wie es zum sogenannten "Shattering" kam und welche Konsequenzen dieser Konflikt, der den Halbgöttern das Leben kostete, nach sich zog. From Software benennt einige Charaktere, die euch das Leben schwer machen, sobald Elden Ring am 25. Februar 2022 auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series erscheint.