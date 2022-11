Frogwares zeigt Sherlock Holmes gegen Cthulhu in The Awakened

HQ

Wenn die Ferienzeit näher rückt, ist es eine Zeit zum Feiern und für gute Gedanken, aber vergessen wir nicht, dass in vielen Teilen der Welt Frieden und Sicherheit immer noch ein Luxusgut sind, wie es für die ukrainische Bevölkerung der Fall ist. Die neue Eskalation des Beschusses der Bevölkerung durch Russland gehört zum Alltag der Bürger, aber selbst inmitten solcher Schrecken kämpfen die Menschen darum, weiterzumachen, wie es bei Frogwares der Fall ist.

Das in Kiew ansässige Studio ist seit Beginn des Konflikts aktiv, obwohl es nicht überraschend ist, dass es keine endlosen Schwierigkeiten gibt, seine Arbeit mit Sherlock Holmes The Awakened fortzusetzen. Ein Spiel, das sich in der Handlung so sehr von seinen Vorgängern unterscheidet, dass es zweifellos repräsentativ für die seltsame Situation ist, in der sich seine Schöpfer befinden. Trotzdem und trotz der Bombenanschläge, Stromausfälle und prekären Internetverbindung haben sie es geschafft, weiterzumachen, und tatsächlich haben sie gerade einen Trailer mit einem ersten Blick auf das Gameplay veröffentlicht.

In diesem Horrorabenteuer zwischen Sherlock und Cthulhu stehen Sherlock Holmes und John Watson vor einem schaurigen Fall, der ihre Psyche erschüttern und sie für immer vereinen und prägen wird. Was wie ein einfacher Fall einer vermissten Person aussieht, verwandelt sich schnell in ein Netz von Verschwörungen durch einen ruchlosen Kult, der den Gott Cthulhu verehrt und versucht, eine alte Prophezeiung auszuführen.

Frogwares teilt uns mit, dass sie trotz des Krieges hoffen, das Spiel zwischen Februar und März 2023 auf allen Plattformen zu veröffentlichen. Sie können auch einige neue Screenshots unten sehen.