Friday the 13th: The Game Entlassungen von Entwicklern

HQ

IllFonic, das Studio, das für Spiele wie Friday the 13th: The Game und Ghostbusters: Spirits Unleashed bekannt ist, hat angekündigt, sein Personal abzubauen.

IllFonic, ein 2007 gegründetes Unternehmen, erzielte seinen großen Erfolg mit dem Spiel Friday the 13th: The Game, das sich in den ersten Monaten nach dem Start fast zwei Millionen Mal verkaufte.

Trotz dieses Erfolgs wurde die Weiterentwicklung im Jahr 2018 aufgrund eines Markenrechtsstreits um Friday the 13th eingestellt. Nachfolgende Spiele wie Ghostbusters: Spirits Unleashed und Killer Klowns From Outer Space konnten diesen Erfolg nicht wiederholen und hatten Schwierigkeiten, eine breite Spielerschaft zu gewinnen.

Wir wünschen den Betroffenen alles Gute für die Zukunft und dass sie bald neue Jobs finden.