Free-to-Play-Brawler My Hero Academia: Ultra Rumble für PC und Konsolen vorgestellt

Letzte Woche wurde ein weiteres Videospiel angekündigt, das auf der Anime- und Manga-Serie My Hero Academia basiert. Der Publisher Bandai Namco enthüllte in der jüngsten Ausgabe des Weekly-Jump-Magazins ein Free-to-Play-Actionspiel namens My Hero Academia: Ultra Rumble, das für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch geplant ist.

24 Spieler werden in diesem Game auf drei Teams aufgeteilt und sie müssen sich so lange bekämpfen, bis nur noch ein Team übrig bleibt. Während des Matches steigen die Charaktere im Level auf, was ihnen stärkere Fähigkeiten und weitere Verbesserungen zur Verfügung stellt. Die Mitglieder einer Mannschaft sollten zusammenarbeiten und sich koordinieren, da isolierte Spieler aufgrund der teilweise zerstörbaren Level schnell in Hinterhalte geraten können.

Eine internationale Veröffentlichung ist bislang noch nicht bestätigt worden, doch in asiatischen Märkten werden bereits Beta-Pläne vorbereitet. PS5- und Xbox-Series-Besitzer dürfen My Hero Academia: Ultra Rumble ebenfalls genießen, jedoch nicht in nativer Form.

Die Bildquelle ist die Twitter-Nutzerin @Atsushi101X.

