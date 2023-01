Frasier-Reboot bestätigt einen weiteren Schauspieler für die Show

HQ

Frasier war einst ein Spin-off von Cheers, ist aber jetzt bereit, ein eigenes Spin-off zu bekommen, wenn Kelsey Grammer als Titelfigur Frasier Crane zurückkehrt. Die neue Serie wird in einer neuen Stadt spielen und eine größtenteils neue Besetzung haben, und einer von ihnen ist der Sohn von Frasiers Bruder Niles und seiner Frau Daphne.

Wie Variety berichtet, wurde der Newcomer Anders Keith als David Crane, der Sohn von Niles und Daphne, besetzt. Begleitet wird er von seiner Mitbewohnerin Eve, gespielt von Jess Salgueiro. Es wurden keine weiteren Details über ihre Persönlichkeiten mitgeteilt, aber es ist immer noch schön zu sehen, wie das Projekt voranschreitet.

Es wird erwartet, dass die alte Besetzung in der Show als Gäste auftaucht, genauso wie die Cheers-Besetzung in Frasier auftauchte. Die neue Frasier-Serie wird später in diesem Jahr auf Paramount+/SkyShowtime gestreamt.